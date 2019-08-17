Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı ve Hasan Şaş, yardımcı antrenörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu! Instagram'dan bir açıklama yapan Hasan Şaş, "Ben sevdiğime zarar vermem" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in üçüncü döneminde yardımcı antrenörlüğe başlayan Şaş, Terim'in kovulmasının ardından görevinden ayrılmıştı. Yine Fatih Terim'le birlikte önceki sezonun yarısında Galatasaray'a dönen Şaş, dün Denizli'de Denizlispor taraftarıyla tartışma yaşamıştı.

Şaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum."