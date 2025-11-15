METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.