Güncel hava durumu: Bugün 15 Kasım Cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım'a ait güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar özellikle İstanbul ve çevresinde hissedilir şekilde düşerken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. MGM raporuna göre Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yerel olarak etkili sağanaklar bekleniyor. Peki bugün hava nasıl seyredecek ve megakentte yağmur ihtimali ne? İşte il il son hava durumu verileri…
15 Kasım hava durumu tahminleri Meteoroloji’den peş peşe geldi. Hafta sonu ile sıcaklıklar yeniden düşüşe geçti; İstanbul başta olmak üzere birçok şehir yağışın etkisi altına giriyor. MGM’nin son değerlendirmelerine göre özellikle Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıklarda 2 ila 4 derece arasında azalma bekleniyor. İşte bugün Türkiye genelinde hava durumu…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu