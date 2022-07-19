Yabancıya konut satışı yüzde 82 yükseldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TÜİK haziran ayı konut satış verilerini yayımladı. Buna göre haziranda Türkiye genelinde 150 bin 509 adet konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 yükseldi.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31.4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Haziranda satışlar mayıs ayına göre yüzde 22.6 arttı.

Konut satışı, Haziran 2022:



İSTANBUL İLK HAKKARİ SON SIRADA

Haziran ayında konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 adetlik satış ile yüzde 18.6'lık paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Satış durumuna göre konut satışı, Haziran 2022:

İlk el konut satış sayısı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 44 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29.7 olarak kayıtlara geçti. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 11.8 yükseldi.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 81.8 ARTTI

TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 5.7'yi buldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.7 artarak 35 bin 383'e ulaştı.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Haziran 2022:

Haziran ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 887 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi.