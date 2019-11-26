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HaberlerGündemSon dakika... HDP Esenyurt ilçe eş başkanı tutuklandı! - Haberler

HDP Esenyurt ilçe eş başkanı tutuklandı!

İstanbul'da, HDP Esenyurt ilçe Eş Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

HDP ilçe eş başkanı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yasa dışı bildiri dağıttıkları tespit edilen HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK"

DHA'da yer alan habere göre emniyette yapılan sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklandı.

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