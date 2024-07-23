Sinem'in çığlığı yankı buldu! Kendisini 7 kez bıçaklayan cani tekrar gözaltına alındı
Başkentte eski eşi Sinem Türk'ü 7 kez bıçaklayıp ağır yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanırken tahliye edilen Sinan Ö., itiraz üzerine gözaltına alındı
Ankara'da eski eşi Sinem Türk'ü bıçaklayarak yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık Sinan Ö., tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 25 Ekim 2023'te sanık Sinan Ö. hakkında eski eşi Sinem Türk'ü hayat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde bıçakla yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.
Tutuklu yargılanan sanığın 12 Temmuz'daki duruşmada tahliye edildiği, başsavcılığın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazı üzerine sanığın dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.
Fotoğraflar: DHA