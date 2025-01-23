Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1.5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili soruşturma yapıldı.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024 günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR BİTTİ

Bu kararın ardından gözler açıklanacak gerekçeli karara çevrildi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in tarafından hazırlanan gerekçeli karar tamamlandı. 950 sayfalık oldu belirtilen kararda, Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtildi.