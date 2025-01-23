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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!

        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırılmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 950 sayfa olduğu öğrenilen gerekçeli kararda detaylara yer verildi

        Giriş: 23.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:37
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        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1.5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili soruşturma yapıldı.

        3 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024 günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

        Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        GEREKÇELİ KARAR BİTTİ

        Bu kararın ardından gözler açıklanacak gerekçeli karara çevrildi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in tarafından hazırlanan gerekçeli karar tamamlandı. 950 sayfalık oldu belirtilen kararda, Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtildi.

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        #narin güran
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