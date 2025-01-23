Yanan otele verilen sertifikanın detayları

Türkiye'nin gündemine oturan yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'e Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası verildiği ortaya çıktı. Öncelikle 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bu sertifikanın 1. Aşama Belgesini'nin 31.12.2023'e kadar alınması zorunlu tutuldu. 1. Aşama Belgesi'ni alanların, 2. Aşama Belgesi'ni almaları için son tarih 31.12.2025 olarak belirlendi.

EL KİTABINDA SADECE BİR YERDE 'YANGIN' GEÇİYOR

TGA, tarafından hazırlanan el kitabında sertifika için gereklilikler sıralanıyor. El kitabında sadece bir yerde 'yangın' kelimesi geçiyor. Bu tanım da 'Yasal Uyum' kısmının 'destekleyici belgeler' kısmında yer alıyor.

Kitapçığın girişinde "Kılavuzda yer alan ifade ve yorumlar yol gösterici nitelikte olup, herhangi bir sertifika veya belgenin teminini garanti etmemektedir. Aynı şekilde kılavuzda yer alan ilişkili belge,

gösterge ve diğer belgeler örnek ve tavsiye niteliğindedir" ifadesiyle sertifika kriterlerinin ucu açık bırakılıyor.

GSTC'NİN İLK KRİTERLERİNDE 'YANGIN DENETİMLERİ' VARDI

TGA'nın resmi internet sitesinde belge için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) kriterlerinin benimsendiği belirtiliyor. Sitede kullanılan ifadeler şöyle:

"TR-I, turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir. Bu çerçevede GSTC kriterlerinin tamamı, değiştirmeksizin TR-I tarafından benimsenmiştir. TR-I, GSTC kriterlerinin güncellenme periyoduna uygun olarak 3 ila 5 yıl arasında gözden geçirilir ve revize edilir."

GSTC'nin 2013'te yayınladığı kriterlerin yer aldığı 1. versiyonunda 'A12. Emniyet ve Güvenlik

Destinasyon, suç, emniyet ve sağlık tehlikelerine cevap vermek ve bunları izlemek, engellemek, kamuya açık olarak raporlamak için bir sisteme sahiptir' kriteri içerisinde İN-A12.a. Turizm refahı için, yangın, gıda hijyeni ve elektrik emniyetinin devamlı olan zorunlu denetimleri' ifadesi yer alıyor. Ancak 2019'da yayınlanan 2. versiyonda bu ifade kaldırılmış durumda.

YANAN OTELE 1. AŞAMA BELGE VERİLDİ

TGA'nın resmi internet sitesine göre 2 Mart 2024'te 'GRAND KARTAL' isimli tesise FQC GLOBAL SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'nin yaptığı denetim sonucu 1. aşama belge verildi. Belgenin geçerlilik tarihi 2 Mart 2025.

'GRAND KARTAL OTEL-KARTAL I KARTAL II OBERJ' isimli tesise yine aynı Bakanlık Belge Numarası (1181) ile ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş'nin yaptığı denetim sonucu 1. aşama belge verildi. Bu belgenin düzenleme tarihi 14 Aralık 2024, geçerlilik tarihi ise 13 Aralık 2025 olarak görülüyor. REKLAM Bu belgelerin 'yangın güvenlik belgesi' olarak algılanmasının ardından Grand Kartal Otel'in denetim firması FQC GLOBAL SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ bir açıklama yayınladı. Şirket, bu sertifikanın yangın güvenlik belgesi olmadığını, yangın sistemlerinin muayenesini, teknik yeterliliğini, bu konuda ruhsat alınmasını, diğer izinler ya da onayları sağlayan bir belge yerine geçmediğini belirtti. Açıklama şöyle: "Grand Kartal Oteli'ne FQC GLOBAL SERTİFİKASYON A.Ş. tarafından Sürdürülebilir Turizm 1.Aşama Belgesi verilmiştir. Söz konusu belge bazı yayın organlarında belirtildiği gibi “yangın güvenlik belgesi' ya da yangın sistemlerinin muayenesini, teknik yeterliliğini, bu konuda ruhsat alınmasını, diğer izinler ya da onayları sağlayan bir belge değildir. Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Programı, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri T.C. Turizm Bakanlığı TGA Turizm Geliştirme Ajansı tarafından oluşturulmuştur ve yürütülmektedir. Türk turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla Türk turizmine ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulan TR-I, konaklama tesisleri tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu çerçevede TR-I, küresel ölçekte kabul gören sürdürülebilir turizm kriterleri ile Türkiye'nin sosyal ve kültürel yapısına uygun kriterleri bünyesinde barındırmaktadır. Sürdürülebilir yönetim; sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkileri içermektedir. Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Programı, Aşama 1 denetimi GSTC Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından belirlenen kriterlerin %30'na tekabul etmekte olup 14 kriterden oluşmaktadır. TGA tarafından yürütülen bu programda; A1 Sürdürülebilirlik yönetim sistemi (Sürdürülebilirlik yönetim sistemi)

A2 Yasal uyum (Yasal şartlara uyumluluk) A3 Raporlama ve iletişim (Raporlama ve iletişim) A4 Personel Gösterimi (Personel Katılımı-eğitim) A5 Müşteri deneyimi (Müşteri memnuniyeti) A7.4 Herkesin erişimi (Herkes için erişim-engelli) B3 Yerel satın alma (Yerel satın alma) C3 Kültür ve mirasların sunulması (Kültür ve mirasın tanıtımı) D1.1 Çevreye duyarlı satın alma (Çevresel olarak tercih edilen satın alma) D1.2 Verimli satın alma (Etkin satın alma) D1.3 Enerji Tasarrufu (Enerji tasarrufu) D1.4 Su Tasarrufu (Su tasarrufu) D2.3 Atıksu (Atıksu) D2.4 Katı atık (Katı atık) Konaklama tesisi bu kriterlerin uygunluğunu sağlar ve yapılan denetimle uygunluk kontrolleri yapılır. Bu kontrollerde yukarıdaki kriterlere göre tesisin sürdürülebilir yönetim sistemi uygunluğuna sürdürülebilir politikaları, yasal uyumluluk, eğitim, müşteri memnuniyeti, engelli erişimi, yerel ve çevreye duyarlı satınalma, kültürel mirasların sunumu, Enerji tasarrufu için takip edilmesi (elektrik, su, doğalgaz vb.), Atıkların kontrolü ve takibini (atıkların belediye vb. Yerlere teslimi.) içermektedir. FQC GLOBAL, bu kontrollerde sürdürülebilir uygunluk değerlendirmesi yapmakta olup, bunun dışında herhangi bir izin, onay, doğrulama ve yeterlilik belgesi (işletme ve çalışma ruhsatı, yangın sertifikası, yangın raporlaması vb.) sağlamak için denetim yapmamaktadır. Yetkimiz dahilinde olmayan konularda sorumluluğumuz da bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim facia ile ilgili FQC GLOBAL SERTİFİKASYON A.Ş. adını kullanarak tarafımızı suçlayan, karalayan ve İtibarsızlaştıran yazı ve yayınlarla ilgili hukuki süreçleri başlatacağımızı bildiririz. Saygılarımızla Ali AĞAOĞLU" REKLAM DENETÇİ FİRMA: "GRAND KARTAL DEĞİL, KARTAL OTELİ DENETLEDİK" 'GRAND KARTAL OTEL-KARTAL I KARTAL II OBERJ' isimli tesisin denetimini yapan ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş ise bir açıklamayla otel isimleri arasında karışıklı olduğunu, kendilerinin Grand Kartal Otel'i değil, Kartal Otel'i denetlediklerini belirtti. Şirketten yapılan açıklama şöyle: "21 Ocak 2025 tarihinde Kartalkaya Kayak Merkezi, İmampınarı Mevkii'nde meydana gelen yangın felaketi sonrasında, RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim A.Ş.'nin denetim ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirdiği yönünde gerçeği yansıtmayan bir algı oluştuğu gözlemlenmiştir. Söz konusu iddialar tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.