Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği sürüyor.

Galatasaray, Eyüpspor’dan sonra Ahmed Kutucu ile de 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor’a Ahmed Kutucu için toplamda 6 milyon dolar'lık bir bonservis bedeli ödeyecek.

İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Eyüpspor oyuncunun bir sonraki transferinden de pay alacak.

EYÜPSPOR'DA PARLADI

Yunus Akgün ve Ozan Kabak’ın da dahil olduğu 2000 jenerasyonunun yıldızlarından olan Ahmed, Schalke 04 altyapısında yetişti. O günlerde Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren 24 yaşındaki futbolcu Türkiye’ye 2021’de adım attı.

Başakşehir’den sonra Temmuz 2023’te Eyüpspor’a transfer olan Ahmed özellikle Arda Turan’ın teknik direktörlük döneminde kendini buldu.

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 21 maçta attığı 14 gol ve 4 asist ile Eyüpspor’u Süper Lig’e taşıyan isim olmuştu. Ahmed Kutucu bu sezon ise 20 maçta 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.