Türkiye'nin gündemindeki çift: Halit Ergül ve Emine Mürtezaoğlu Ergül

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'le ilgili araştırmalar sürüyor. 78 cana mal olan felakete neden olan ihmaller soruşturuluyor.

1998'de kapılarını açan otelin işletmesi Mazhar Murtezaoğlu'nun 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından kızı Emine Mürtezaoğlu Ergül ve damadı Halit Ergül tarafından yapılıyor. Halit Ergül, Bolu'da bulunan ve 2012'de açılan Gazelle Resort & Spa Otel'in de sahibi. Otelin yönetim kurulu başkan vekili de Emine Murtezaoğlu Ergül.

TURİZM GELİŞTİRME AJANSI'NDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Halit Ergül, Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Ergül, Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak turizm tanıtım ve geliştirme faaliyetleri yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyesi ve Karadeniz Bölgesi Temsilcisi pozisyonunda yer alıyor.

TGA'DAN SERTİFİKAYI ALDI, YANGIN EĞİTİMİNİ TAMAMLAMADI

Grand Kartal Otel’in 2 Mart 2024 ve 14 Aralık 2024’te Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) “Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası” aldığı belirtildi.