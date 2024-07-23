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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı Dağı'nda ölen dağcıların son fotoğrafları ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!

        Ağrı Dağı'nda, 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey rotasında donmuş halde bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın tırmanış sırasında çektikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Halim Dalgın'ın arkadaşı Erkan Akbalık, "Halim, beni saat 11.39'da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:33
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        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
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        Türkiye'nin farklı kentlerinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen dağcı grubu, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandı. Perşembe günü tırmanışa başlayan dağcılar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı.

        İKİ DAĞCI KAYBOLMUŞTU

        Hayatını kaybeden Dilek Gökbulak.
        Hayatını kaybeden Dilek Gökbulak.

        DHA'da yer alan habere göre inişe geçen dağcı gruptan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri arama başlattı. Yerli rehberlerden oluşan bir ekip ile Van AFAD'dan 10, Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, dağcıları aradı.

        DONMUŞ HALDE BULUNDULAR

        Muhammed Halim Dalgın ve Dilek Gökbulak, kamp alanında kahvaltı yaparken.
        Muhammed Halim Dalgın ve Dilek Gökbulak, kamp alanında kahvaltı yaparken.

        Gece hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle kamp yapan arama ekipleri, sabah 07.30 sıralarında çalışmalara yeniden başlattı. Ağrı Dağı'nın 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey tarafına geçen yerli rehberler, her 2 dağcıyı da donmuş halde buldu.

        RAHATSIZLANDIĞI İÇİN TIRMANIŞI BIRAKMIŞ

        Dilek Gökbulak (önden ikinci) ve Muhammed Halim Dalgın (en arkadan ikinci) tırmanış sırasında.
        Dilek Gökbulak (önden ikinci) ve Muhammed Halim Dalgın (en arkadan ikinci) tırmanış sırasında.

        Hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "HEYECANLA BAŞLADIK FELAKETLE SONUÇLANDI"

        Dilek Gökbulak (soldan 4'üncü), Muhammed Halim Dalgın (sağdan üçüncü).
        Dilek Gökbulak (soldan 4'üncü), Muhammed Halim Dalgın (sağdan üçüncü).

        “7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim.

        "ZİRVE BÖLGESİNDE KAYBOLDULAR"

        Muhammed Halim Dalgın, konum atıp donmak üzere olduğunu söylemiş.
        Muhammed Halim Dalgın, konum atıp donmak üzere olduğunu söylemiş.

        6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu.

        "ARADI DONMAK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Halim, beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar.

        "ÇOK GÜZEL İNSANLARI KAYBETTİK"

        Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum."

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