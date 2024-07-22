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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi! | Son dakika haberleri

        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!

        Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenleri 4 bin 900 rakımda bulundu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 07:41 Güncelleme: 22.07.2024 - 07:58
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        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
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        20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

        KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

        ZİRVEYE YAKIN BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILDI

        Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

        4 BİN 900 RAKIMDA CANSIZ BULUNDULAR

        Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

        CENAZELER ZİRVEDEN İNDİRİLECEK

        Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

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        #Ağrı Dağı
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