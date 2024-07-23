Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi.

ÖNCE ANNE AKIMA KAPILDI DHA'da yer alan habere göre evlerinin damında, makineyle domates salçası hazırlayan Zehra Elesli (50), yanından geçen kabloyla temas edince akıma kapılıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen yanındaki kızı Hatun Elesli de akıma kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ Elektrik kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve Hatun Elesli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zehra Elesli ve kızı Hatun Elesli'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.