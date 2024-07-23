Gazze, kürtaj, göç: Kamala Harris'in bu konularda duruşu nasıl?

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. Siyahi Güney Asya kökenli bir kadının kendisinden neredeyse 20 yaş büyük ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı ile karşı karşıya kalması muhtemel.

Eğer Kamala Harris başkan adayı, Biden'ın çekilmesinin ardından geniş çapta paylaşılan 2020 Harris kampanya reklamında söylendiği gibi, Trump "Anti-Trump" söylemlerle karşı karşıya gelecek. Bir günde 81 milyon dolar Haberi Görüntüle Peki Trump'ı yenebilir mi? Kamala Harris bunu başarırsa 200 yılı aşkın ABD tarihinde ilk kez bir kadın başkan göreve gelecek. Harris'in adaylığa seçilmesi durumunda seçim kampanyasında, İsrail-Hamas çatışmaları, enflasyon, kürtaj, göç ve daha pek çok konuya odaklanması bekleniyor. REKLAM

GAZZE Harris teknik olarak Gazze konusunda Biden'ın çizgisine uysa da konu İsrail'i eleştirmek ve Filistinlileri anlamak konusunda daha güçlü biri olarak görülüyor. Mart ayında Alabama'da yaptığı Gazze'ye ilişkin konuşması alkışlanmıştı. Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim? Haberi Görüntüle Harris, "Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Koşullar insanlık dışı. Ve insanlığımız bizi harekete geçmeye zorluyor. Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında, derhal ateşkes sağlanmalı." diye konuşmuştu. Ateşkesin ise "altı hafta boyunca" olacağını dile getirmişti.

KÜRTAJ ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimde kürtaj konusunun kilit bir konu olacağı kesin. Demokratlar, Harris'in, eğer aday olursa, Demokrat seçmenler arasında kadın olmasının lehine olacağını umuyorlar; özellikte de kürtaj karşıtı düşünceleriyle bilinen, kürtaj hakkı mücadelesinin sembolü olan Roe v. Wade kararının bozulmasıyla övünen Trump karşısında. REKLAM Harris, 2023'ün sonlarından itibaren, ikinci bir Trump yönetiminin kürtj haklarına yönelik oluşturduğu tehditleri vurgulamak için ulusal bir tura çıktı. Bu, Biden'ın uzak durduğu için eleştirildiği bir konu. Biden, Roe v Wade'i savundu ancak "kürtaj konusunda pek iyi olmadığını" söylemişti. Trump daha önce bir kadına karşı yarıştı ve onu mağlup etti: Hillary Clinton. Roe v Wade'den sonra, kürtaj haklarını açıkça savunan bir kadın başkanın olma olasılığı daha fazla insanı motive edebilir, kürtaj hakkının savunan insanların Harris'e oy vermeye ikna edebilir.