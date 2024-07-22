Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Harris'e yapılan bağışlar fırladı: Bir günde 50 milyon dolar

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesiyle Demokrat Parti cephesinde adaylık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in adı zikredilmeye başlandı.

Harris’in başkan adaylığı kampanyasına yapılan bağışlar da Biden’ın geri adım atmasıyla fırladı.

Harris’in seçim kampanyası ekibi tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Biden’ın Harris’e desteğini açıklamasının ardından yapılan bağış miktarı 50 milyon dolara yaklaştı.

ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, Biden’ın adaylığı için toplanan 96 milyon doların da Harris’in kampanyasına aktarıldığını yazdı.

2020 seçimlerinde de Harris’in ekibinde yer alan Jon Henes, "New York'tan Kaliforniya'ya pek çok destekçisiyle temas halindeyim. Bağış toplama makinesini başlatmak için organize oluyoruz. Etkinlik düzenlemek ve bağış yapmak isteyen kişilerden bugün 200'den fazla mesaj, çağrı ve e-posta aldım” dedi.

CNBC’ye konuşan kaynaklar, Demokrat Partili büyük bağışçıların Biden’ın açıklamasından kısa bir süre sonra harekete geçtiğini ve Harris’in kampanyasına destek verdiğini söyledi.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullanmıştı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer vermişti.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletmişti.