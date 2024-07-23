Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.172,75 %0,15
        DOLAR 32,9580 %0,14
        EURO 35,9299 %0,13
        GRAM ALTIN 2.538,25 %0,13
        FAİZ 42,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,73 %-0,34
        BITCOIN 67.427,00 %-1,06
        GBP/TRY 42,6087 %0,01
        EUR/USD 1,0894 %0,03
        BRENT 82,42 %0,02
        ÇEYREK ALTIN 4.150,04 %0,13
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamu işçilerinin bir kısmının zammı yüzde 15’te kalacak

        Geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilk yarı için yüzde 45 zam alan kamu işçileri, bu yıl enflasyon şoku yaşıyor. Sözleşmesi şubat ayında başlayan kamu işçileri, ocak ayında başlayan işçilere göre 2024'ün ikinci 6 ayı için 10 puan daha düşük ücret zammı alacaklar. Sözleşmesi ocakta başlayanlar yüzde 24,73 oranında zam alırken, şubatta başlayanların zam oranı yaklaşık yüzde 15'te kalacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kamu işçilerine 2024'ün ikinci 6 aylık dönemi için yapılacak zamlar arasındaki farkları yazdı...

        Giriş: 23.07.2024 - 07:11 Güncelleme: 23.07.2024 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplam sayıları 700 bini bulan kamu işçilerinin sözleşmeleri farklı tarihlerde başlıyor. Bir kısmı ocak ayında başlarken, bir kısmı şubat, önemli bir kısmı ise mart ayında başlıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kamu işçileri için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yıl mayıs ayında imzalandı. Sözleşme kapsamında öncelikle en düşük işçi ücreti çıplak brüt 15.000 TL’ye çıkartıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için ilk yarıda yüzde 45 oranında zam yapıldı. 2023’ün ikinci 6 ayında yüzde 15, 2024 yılında ise 6’şar aylık dönemlerde yüzde 10 oranında zam kararı alındı. Sözleşmeye göre, enflasyon toplu iş sözleşmesi zam oranını aşarsa, aşan kısım bir sonraki dönemde ücret artışlarına yansıtılıyor.

        REKLAM

        Geçen yıl imzalanan sözleşmeyle, 1 Ocak 2023 tarihinde sözleşmesi başlayan işyerlerinde en düşük çıplak brüt ücret ilk yarıda 21.750 TL oldu. Bu işçilere temmuz ayında yüzde 15 oranında toplu iş sözleşmesi zammı yapıldı ve en düşük brüt çıplak ücret 25.012 TL oldu. Temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 37.57 oranında gerçekleşti. Böylece kamu işçileri için 22.57 puanlık enflasyon farkı ortaya çıktı. Sözleşmesi 1 Ocak’ta başlayan kamu işçilerinin ücretlerine bu yıl ocak ayında enflasyon farkı ve yüzde 10’luk toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 32.57 oranında zam yapıldı. En düşük çıplak brüt ücret 33.158 TL oldu.

        SÖZLEŞMESİ ŞUBAT VE MARTTA BAŞLAYANLARIN KAYBI İLK YARIDA TELAFİ EDİLDİ

        Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin 2024’ün ilk yarısındaki ücret zammı sırasıyla yüzde 29,07 ve yüzde 23,47 oranlarında kalacaktı. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile HAK –İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmelerinin ardından ek protokol imzalandı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilere de yüzde 32,57 oranında ücret zammı yapılması kararlaştırıldı. Böylece kamu işçilerinin ilk 6 aylık dönem için ücret zamları eşitlendi.

        KAMU İŞÇİLERİNDE YİNE FARK ORTAYA ÇIKIYOR

        Kamu işçilerinde bu kez daha yüksek ücret zammı farkı ortaya çıkacak. Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerine temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. En düşük brüt çıplak ücret 41.358 TL’ye yükseldi. Bu işçiler temmuz ücretlerini zamlı olarak alacaklar.

        REKLAM

        Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,77, ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2,17 olarak tahmin edildi. Enflasyon tahminlere uygun gerçekleşirse sözleşmesi şubat ayında başlayan işçilerin 2024’ün ikinci 6 aylık ücret zammı yüzde 14,93’te, sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ücret zammı ise yüzde 17,43’te kalacak.

        Bu durumda sözleşmesi ocak ayında başlayan işçilere göre sırasıyla 9,8 ve 7,3 puan daha düşük ücret zammı alacaklar. En düşük brüt çıplak ücret ise sırasıyla 38.108 TL ve 38.937 TL olacak.

        Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,17’nin altında artarsa sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ikinci 6 aydaki maaş zammı daha düşük düzeyde kalacak.

        Sözleşme tarihlerinin farklılığı dolayısıyla geçmiş yıllarda da 6’şar aylık dönemlerde yapılan ücret zamları arasında farklar oluyordu. Ancak, enflasyon son üç yıldaki gibi yüksek olmadığı için farklar daha az hissediliyordu. Enflasyonda düşüş sürecine girilmesi ücret zamları arasındaki farkın daha fazla artmasına yol açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kamu işçisi
        #ücret zammı
        #ergün atalay
        #Mahmut Arslan
        #Vedat Işıkhan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 81 milyon dolar
        Bir günde 81 milyon dolar
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı