Fenerbahçe'de yolcu listesinde sayı artıyor!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadro yapılanmasına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lugano maçı için kadrosunu bildiren Sarı-Lacivertlilerde birçok isim kadroya yazılmadı. İşte Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalleri...
Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.
Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.
Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun, UEFA Listesine almadığı Cengiz Ünder'in ise İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladığı iddia edildi.