2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde yaşanacak mücadeleleri HT Spor platformlarından seyredebilirsiniz. İşte karşılaşmaların canlı yayını...
Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.
Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maçlar belirlendi.
İşte mücadelelerin canlı aktarımı:
19 Ocak 2025 Pazar
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor (HT Spor Youtube)
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)
Nesine 3. Lig 1. Grup
14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor Youtube)
Nesine 3. Lig 2. Grup
14.00 Muğlaspor Kulübü - Yurt Et Amasyaspor Futbol Kulübü (HT Spor Youtube)
Nesine 3. Lig 4. Grup
14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor (HT Spor Youtube)