Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde yaşanacak mücadeleleri HT Spor platformlarından seyredebilirsiniz. İşte karşılaşmaların canlı yayını...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        ABONE OL

        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan maçlar belirlendi.

        İşte mücadelelerin canlı aktarımı:

        19 Ocak 2025 Pazar

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor (HT Spor Youtube)

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor Youtube)

        REKLAM

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Muğlaspor Kulübü - Yurt Et Amasyaspor Futbol Kulübü (HT Spor Youtube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor (HT Spor Youtube)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi