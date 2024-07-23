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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan New York'tan yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu'ndan New York'tan yeni fotoğraflar

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ayrıldıktan sonra gittiği New York'ta moral depoluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:07
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        Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz hafta İspanya tatilinden döndükten sonra ayrılmıştı. Saraçoğlu ile Demir, ayrılık sonrasında birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi de bıraktı.

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        Afra Saraçoğlu, ayrılık sonrasında moral depolamak için New York'a gitti. Türkiye'den 8 bin km ötede moral depolayan Saraçoğlu, New York'ta çeşitli mekânlarda ve sokaklarda çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaşıyor.

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        26 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun 9.5 milyon takipçili hesabından bulunduğu paylaşımları, hayranları tarafından oldukça beğenildi.

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        Oyuncunun, şehri keşfetme tarzı ve enerjisi de dikkat çekti.

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        Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce New York sokaklarında maskeyle dolaştığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Afra Saraçoğlu
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