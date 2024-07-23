Afra Saraçoğlu'ndan New York'tan yeni fotoğraflar
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ayrıldıktan sonra gittiği New York'ta moral depoluyor
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz hafta İspanya tatilinden döndükten sonra ayrılmıştı. Saraçoğlu ile Demir, ayrılık sonrasında birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi de bıraktı.
Afra Saraçoğlu, ayrılık sonrasında moral depolamak için New York'a gitti. Türkiye'den 8 bin km ötede moral depolayan Saraçoğlu, New York'ta çeşitli mekânlarda ve sokaklarda çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaşıyor.
26 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun 9.5 milyon takipçili hesabından bulunduğu paylaşımları, hayranları tarafından oldukça beğenildi.