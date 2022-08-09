Hesap kavgası cinayetle bitti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hesap kavgası cinayetle bitti!
ABONE OL

Hesap kavgası cinayetle bitti!

Burdur'da restoran sahibi Ş.Y., hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan Esat Kani'yi (30) av tüfeğiyle öldürdü, 2 arkadaşını da yaraladı

Son dakika: Hesap kavgası cinayetle bitti!
Hesap kavgası cinayetle bitti!
0:00 / 0:00
DHA

Burdur'da, saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RESTORAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Restoran sahibi Ş.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlar ne zaman bitecek?
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
Son dakika: Eski eşiyle sevgilisini çağırdı! Kurşun yağdırdı!
GÜNDEM Eski eşiyle sevgilisini çağırdı! Kurşun yağdırdı!
Tekirdağ’da 2 kişi motosiklet hırsızlığından tutuklandı
GÜNDEM Motosiklet hırsızlığından 2 tutuklama
Son dakika: Cemevi Başkanı'na saldırıda 9 gözaltı
GÜNDEM Cemevi Başkanı'na saldırıda 9 gözaltı
Son dakika: "Seni kocamla evlendireyim" diyerek evi kurşunladı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM "Seni kocamla evlendireyim" dedi! Evi kurşunladı
Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Biri turuncu kategorideki 2 terörist öldürüldü
Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri ne, kaç günde, nasıl ortaya çıkıyor? BA.5 varyantı nedir, nasıl bulaşır, tehlikeli mi?
GÜNDEM Hızla bulaşıyor! Değişen belirtilere dikkat...
ALES/2 tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
GÜNDEM ALES sınavı için geri sayım başladı!
Son dakika: İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiyi bacağından vurdu!
GÜNDEM Trafikte tartıştı! Bacağından vurdu!
KYK kredi borçları sorgulama ekranı | KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet KYK Öğrenim, Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama ekranı
GÜNDEM KYK borç sorgulama ekranı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.