"Tahran'da artış endişenin çok üzerinde!"

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili İran'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. İran'daki Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani, yerel medyaya açıklamada bulundu. Merdani, salgınla ilgili sağlık protokolleri ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasını eleştirdi.

"HASTANELERİN KAPASİTESİ DOLDU"

AA'da yer alan habere göre başkentte yatırılan Kovid-19 hasta sayısının çok fazla arttığını ve hastanelerin kapasitelerinin dolduğunu aktaran Merdani, "Hastaneler yeni hasta kabul edecek durumda değiller.

"PANDEMİYLE MÜCADELE ÇOK KÖTÜ"

Vakaların artması nedeniyle can kayıpları da yükseliyor. Koronavirüsün Tahran'daki artışı endişe boyutunun çok üstünde. Tahran'da koronayla mücadele süreci çok kötü gidiyor" dedi.

"SAHRA HASTANELERİ KURMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Sağlık protokolleri ve sosyal mesafe kurallarına riayet oranlarının muharrem ayından bu yana düşüşte olduğuna dikkati çeken Merdani, "Bu günlerde insanlar hafta sonu seyahatlerine çıkmaya devam ederse sahra hastaneleri kurmak zorunda kalacağız" uyarısında bulundu.