AVM'yi ayağa kaldırdılar! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü bir giyim mağazasında meydana geldi.

MAĞAZA ÇALIŞANI ŞÜPHELİLERİ İZLEDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, mağazaya giren iki kadın reyonlar arasında dolaşmaya başladı. Kadınların garip hareketlerinden şüphelenen bir mağaza çalışanı onları izlemeye başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE HABER VERDİ

Mağaza çalışanı, kadınların reyondaki kıyafetleri çalmaya çalıştığını görünce onlara müdahale etti ve güvenlik görevlilerine haber verdi.

AVM'Yİ AYAĞA KALDIRDILAR

Mağazaya gelen alışveriş merkezi güvenlikleri hırsızlık yaparken suç üstünde yakalanan iki kadını mağazadan çıkardı. O sırada kadınlar bağırarak mağazayı ve alışveriş merkezini ayağa kaldırdı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar olan biteni şaşkın gözlerle izledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

POLİSE TESLİM EDİLDİLER

Dünyaca ünlü giyim mağazasından kıyafet çalmak isterken yakalanan iki kadın, güvenlik görevlilerince polise teslim edildi.