İstanbul'da zehirlenme iddiası! 200 işçi tedaviye alındı

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir catering firmasının yemeklerini yiyen yaklaşık 200 işçinin zehirlendiği iddia edildi.
DHA'nın aktardığı bilgilere göre, fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendiklerini ileri süren işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi.
Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verilirken iki işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmalara başladı.
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