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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile İstanbul’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu! Artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli ile 23 Nisan son depremler listesi

        Son dakika haberi: İstanbul önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Peki; az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:07
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        Son dakika haberine göre, İstanbul’da peş peşe deprem oldu. Marmara Denizi'nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Artçı depremler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Megakent başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 23 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem bilgileri...

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        SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI!

        Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

        #DEPREM

        Büyüklük:4.8 (Mw)

        Yer:Marmara Denizi - [23.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        Tarih:2025-04-23

        Saat:13:01:02 TSİ

        Enlem:40.83667 N

        Boylam:28.34278 E

        Derinlik:7.01 km

        Büyüklük:3.9 (Ml)

        Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)

        Tarih:2025-04-23

        Saat:12:13:05 TSİ

        Enlem:40.84028 N

        Boylam:28.22361 E

        Derinlik:6.99 km

        Büyüklük:6.2 (Mw)

        Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)

        Tarih:2025-04-23

        Saat:12:49:10 TSİ

        Enlem:40.86 N

        Boylam:28.24444 E

        Derinlik:6.92 km

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        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

        GÖRÜR UYARIDA BULUNURKEN DEPREM OLDU

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunurken deprem oldu. Görür, sosyal medya hesabından 12.53'te şu paylaşımda bulunmuştu: "12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."

        İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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        ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

        Saat 12.13'te, 3.9 büyüklüğünde, saat 12.49'ta ise 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

        Saat 12.51'de Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.4,

        Saat 13.02'de Marmara Denizi - [14.24 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.5,

        Saat 13.02'de Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.9

        Saat 13.07'de Marmara Denizi - [18.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3.4 büyüklüğünde,

        Saat 13.16'da 3 Marmara Denizi - [18.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3.4 büyüklüğünde,

        Saat 13.32 Marmara Denizi - [20.73 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3.5 büyüklüğünde,

        Saat 13.33 Marmara Denizi - [20.28 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3.1 büyüklüğünde,

        Saat 3.2 Marmara Denizi - [20.49 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3.2 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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