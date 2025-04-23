YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

GÖRÜR UYARIDA BULUNURKEN DEPREM OLDU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunurken deprem oldu. Görür, sosyal medya hesabından 12.53'te şu paylaşımda bulunmuştu: "12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."

İLK DEPREM 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.