Artçı depremler ne kadar sürecek? İstanbul depremi sonrası artçı depremler ne zaman bitecek?
23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler devam ediyor. Diken üstünde olan bölge halkı ise "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, neden bitmiyor?" sorularına yanıt arıyor. Belli bir süresi olmayan ve Aftershock adıyla da anılan bu depremler, bölgede tedirginliğe neden oluyor. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? 23 Nisan 2025 İstanbul depremi sonrası artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? İşte AFAD'dan son dakika artçı deprem açıklaması...
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da peş peşe deprem meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ilk depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Şiddetli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli verilerine göre, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Her sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar ise "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Peki, Artçı depremler ne zamana kadar devam edecek, ne zaman durur, neden bitmiyor? İşte detaylar.
İSTANBUL’DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.13'te Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6,99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da bir deprem daha meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.
İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI
İstanbul sabaha AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı.
Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.
İSTANBUL'DA 266 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
3.9 ve 6.2 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.
Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.
ARTÇI DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?
Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Ana depremde, bir fay hattı üzerinde biriken gerilim aniden serbest bırakılarak deprem oluşur. Ancak bu serbest bırakılan enerji, çevredeki kayaçlar ve fay hattı üzerindeki gerilim dağılımında değişikliklere neden olur. Bu da artçı depremlerin meydana gelmesine yol açar.
Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.
ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?
Artçı depremler, ana depremin şiddetine, fay hattının özelliklerine ve yerel koşullara bağlı olarak değişir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler genellikle daha sık ve yoğun olabilir, ancak zamanla sayıları azalır ve şiddetleri azalır. Genellikle artçı depremlerin çoğu birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürebilir. Büyük bir ana deprem sonrasında daha büyük artçı depremler de meydana gelebilir.
ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK, DEVAM EDECEK Mİ?
Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar birkaç gün sürebildiği gibi bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürede devam edebilir.
AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir.
Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır." ifadeleri yer aldı.