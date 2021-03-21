İstanbul jandarmasından '10 numara' baskın 0:00 / 0:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, '10 numara' yağ olarak bilinen akaryakıt satışına yönelik operasyonunda A.B. isimli şüphelinin Sancaktepe'de iş yerinde 60 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde; kentte piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek '10 numara yağ' olarak bilinen akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Ardından tazip başladı. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi siteleri ve tamirhaneleri takibe alan jandarma ekipleri, rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.

TIR GARAJI 24 SAAT İZLENDİ

Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri, yetkisi ve lisansı bulunmayan A.B. isimli şahsın toplamış olduğu atık yağları Sancaktepe'de bulunan bir TIR garajına götürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı tır garajını gece gündüz takibe aldı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan izinle harekete geçildi.

İş yerine yapılan baskında jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

396 BİN LİRALIK ÇEVRE CEZASI

İş yeri mühürlenen A.B.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.