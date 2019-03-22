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Kocaeli'deki faciada '10 numara' şüphe!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki sanayi sitesindeki yağ deposunda meydana gelen patlamada 45 yaşındaki Mesut Balande hayatını kaybederken o anda iş yerinde bulunan 2 çocuğu ise yaralandı. Facianın yaşandığı yerin ise yıllardır çok sayıda can alan '10 numara yağ' deposu olduğu iddia edildi. İki gün önce de aynı ilçedeki bir işyerine yapılan operasyonda 1930 litre 10 numara yağ ele geçirildi. Özellikle otobüs ve kamyonların ucuz olduğu için tercih ettiği 10 numara yağ adlı kaçak akaryakıtın suç dosyası fazlasıyla kabarık. 2011 yılında Ankara Ostim'deki sanayi sitesinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği patlamadan bu yana onlarca can kaybı yaşandı. Geçen yıl mart ayında Çorum’da emniyet şeridindeki TIR’a arkadan çarpan otobüste çıkan yangında 11 kişi can verdiği kazada da bu şüphe ortaya atılmıştı.

Giriş: 22.03.2019 - 09:23 | Güncelleme:
Genel

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki sanayi sitesindeki yağ deposunda meydana gelen patlamada 45 yaşındaki Mesut Balande hayatını kaybederken o anda iş yerinde bulunan 2 çocuğu ise yaralandı. Facianın yaşandığı yerin ise yıllardır çok sayıda can alan '10 numara yağ' deposu olduğu iddia edildi. İddia, 2011 yılında Ankara Ostim'deki sanayi sitesinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği patlamadan bu yana onlarca kişinin ölümüne neden 10 numara yağ tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN

Olay gece 22.30 sıralarında Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 3 ortağın işlettiği depoda, yanıcı maddelerin parlaması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrasında oluşan yangında o anda iş yerinde bulunan Mesut Balande (45) alevler içinde kalarak hayatını kaybederken, oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) yaralandı.

Patlama sonrası hızla büyüyen alevleri gören çevredeki çalışanlar, hemen yardıma koşarak alevlerin arasından çıkan 2 genci güvenli alana aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı iş yerindeki alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 KARDEŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında kontrol altına alınan alevler söndürülürken, yanan iş yeri içinde yapılan incelemede Mesut Balande’nin cansız bedenine ulaşıldı. Patlama ve sonrasındaki yangından yaralı olarak kurtulan 2 kardeş ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzlerinde ve vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kardeş, Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.



Yangında hayatını kaybeden baba Mesut Balande’nin cansız bedeni ise savcı ve polis ekiplerin incelemesi sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde depolanan malzemelerin parlaması sonucu çıktığı iddia edilen patlama ve sonrasındaki yangın hakkında inceleme başlatıldı.



İKİ GÜN ÖNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

İki gün aynı ilçede bir iş yerine kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Kocaeli İl Jandarma ekipleri, son günlerde arıza yapan araçların artması ve gelen şikayetler üzerine yaptıkları araştırmada Kartepe'de H.C.'nin madeni yağ satışı yaptığı iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığını belirledi. Yapılan operasyonda iş yerinde seyyar pompa ile bir kamyona yakıt aktarıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 100 litrelik plastik tanklarda muhafaza edilen 1930 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak akaryakıt satan H.C. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



FACİAYA 'UCUZ' DAVETİYE

"10 numara yağ" olarak bilinen kaçak yakıt özellikle otobüs, kamyon ve TIR  sürücüleri tarafından mazotun neredeyse yarı fiyatı olduğu için tercih ediliyor. "10 Numara Yağ", endüstriyel maddeler karıştırılarak elde ediliyor. Bunun içine akışkanlığı arttırmak için  tiner ve solvent gibi yanıcı tutuşucu maddeler ekleniyor. Bu tür kaçak yakıtların 'parlama noktası' denilen alev alma noktaları 55 derecenin altında. Havanın sıcak olduğu yaz aylarında bu nokta 20-30 derecelik sıcaklıkta dahi ciddi tehlike oluşturuyor.  Polis, 10 numara yağ kullanımını engellemek için sık sık operasyonlar düzenliyor.  Özellikle otogarlar başta olmak üzere düzenlenen operasyonlara rağmen 10 numara yağ kullanımı devam ediyor.



SUÇ DOSYASI GİDEREK KABARIYOR

10 numara yağ faciaları nedeniyle suç dosyası hayli kabarık. Şubat 2011'de yakıt olarak 10 numara yağ üretimi yapan bir işyerinde yaşanan patlama nedeniyle başkent Ankara’daki OSTİM sanayi sitesi savaş alanına dönmüş, 20 kişi yanarak can vermişti. İkinci 10 numara felaketi Giresun’da Haziran 2012'de yaşandı. 44 yolcusu ile İstanbul’dan Trabzon’un Of ilçesine gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Giresun’un Görele ilçesinde yandı. 10 numara yağ kullandığı tespit edilen otobüste 10 kişi yanarak can verdi. Yakın tarihte ise Çorum'daki facia var. 2018 Mart ayında emniyet şeridindeki TIR’a arkadan çarpan otobüste çıkan yangında 11 kişi can verdi, 21 kişi yaralandı. Otobüsün alev alması yine 10 numara yağ şüphesini gündeme getirdi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 10 numara yağ incelemesi için numune alındığını açıklamıştı. Geçen yıl sadece temmuz ayında 18 günde 11 yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı.  Uzmanlara göre bu yangınların çoğu, "10 Numara Yağ" olarak bilinen kaçak yakıt kullanımından kaynaklanıyor.



YARGITAY'IN KAÇAK YAĞ KARARI

Yargıtay, akaryakıt haricinde yakıta dönüştürülen madeni yağ, baz yağ, solvent, nafta benzeri ürünleri ' 'kaçak petrol' kapsamı içinde saydı. Yargıtay 7'nci Hukuk Dairesi 2012 yılında 10 numara yağ satışıyla ilgili aldığı kararda, 'Akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıt ya da akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni yağ ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri kaçak petrol kapsamı içindedir' kararı verdi.

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