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İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike!

İstanbul'da birçok yerde bulunan palmiye ağaçları, "kırmızı böcek" tehlikesi altında. Şu ana kadar bin 500 palmiye ağacının kesildiğini belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor, ilaçlamaya dirençli. Bu böcek ilk kez Çin'de tespit edildi. Türkiye'de ilk defa 2006 yılında görüldü. İstanbul'da ise 2012 yılında Ataşehir'de bir palmiye ağacında tespit ettik. Vatandaşlarımız ve site yöneticileri palmiye ağaçlarında herhangi bir kuruma gördükleri zaman İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber versinler biz o bölgede anında gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirelim" dedi

KIRMIZI TEHDİT! Son dakika: İstanbul palmiyeleri için uyarı geldi
İstanbul'un palmiyeleri 'kırmızı' tehdit altında!
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DHA

İstanbul'daki palmiye ağaçları tehlike altında. Çok sayıda palmiye ağacı "kırmızı böcek" nedeniyle kesildi. Palmiye ağaçlarına zarar veren ve bulaştığı ağacın ölümüne neden olan "Kırmızı Palmiye Böceği"ne karşı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor.

'BİN 500 PALMİYE AĞACINI İMHA ETTİK'

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Kırmızı palmiye böceği sadece palmiye ağaçlarını etkiliyor. Bu böcek ilk kez Çin'de tespit edildi. Akabinde bu böcek yayılarak Arap Yarımadası ve Akdeniz kuşağında bulunan birçok palmiye ağacına zarar verdi. Kırmızı palmiye böceği ilaca karşı çok dirençli bir böcek türü. Kırmızı palmiye böceği ilk defa Türkiye'de 2006 yılında görüldü. İstanbul'da ise 2012 yılında Ataşehir'de bir palmiye ağacında tespit ettik. 2012- 2013 yılında 545 ağacın imhasını gerçekleştirdik. Yine bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuyla ilgili bir proje hazırladı. Sürekli denetlemeler yaparak ve vatandaşlarımızda gelen şikayetleri dikkate alarak 1500 ağacı imha ettik" dedi.

'900 METRE UZAĞA UÇABİLİYOR'

2021 yılı içerisinde 38 ağacı imha ettiklerini belirten Karaca, "Kısa süre içerisinde bu çok ağacı imha etmemiz bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Kırmızı palmiye böceği havalar ısınır ısınmaz uçuyor. Uçtuğu an 900 metre kadar uzaklığa gidebiliyor ve gittiği ağaçları tekrar tekrar enfekte edebiliyor. Bizlerde bu durumu önlemek için daha çok kış döneminde kırmızı palmiye böceği ile mücadele ediyoruz. Çünkü bir tane ergin dişi 300 adet yumurta bırakabiliyor" diye konuştu.

'EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR'

Kırmızı palmiye böceğinin tek zararının diğer palmiye ağaçlarına olduğunu söyleyen Karaca, "Kartal'da bulunan bu palmiye ağacı enfekte olmuş durumda. Ağacın ortasının çöktüğünü görüyoruz. Bizler bu ağaç için işaretlememizi yaptık. Yakın tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemiz tarafından imhası gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Vatandaşlarımız ve site yöneticileri palmiye ağaçlarında herhangi bir kuruma gördükleri zaman İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber versinler biz o bölgede anında gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

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