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Son dakika: İzmir'de trafik magandaları 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Son dakika... İzmir'de aynı istikamette seyreden iki araçtakiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor

14.08.2018 - 07:28 | Güncelleme: İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, trafikte seyir halinde oldukları sırada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'in içerisinde bulunduğu 35 AG 3211 plakalı otomobil, İzmir yönünden Manisa istikametine ilerliyordu. Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik Osman Kibar Kavşağı'na yaklaştıklarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin içerisindeki 3 şahısla sözlü olarak tartıştı. Trafikte bir süre devam eden sözlü tartışma büyüyünce, iki grup otomobillerini yol kenarına çekti. Otomobilden inen kimliği belirlenemeyen şahıslar Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'i bıçakla yaraladıktan sonra otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Dana ve Dirlik'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yüzde 45 engelli olduğu öğrenilen Gül'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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