Japonya'da vaka sayısında rekor! 0:00 / 0:00

İHA

Koronavirüs (Covid-19) vakalarında son haftalarda gözlenen rekor düzeydeki artış nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya’da günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte 25 bin 156 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 459'a yükseldi.

Dünden bu yana 26 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 15 bin 555'e ulaştığı bildirildi.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Japonya’da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kararının kapsamının genişletilmesine karar vermiş, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka da uygulamaya dahil edilmişti.

OHAL altında olan 6 eyalette normalde 31 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen uygulamanın tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği bildirilmişti.

24 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması beklenen paralimpik oyunlarının seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklanırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 50'sinin en az 1 doz aşıya erişebilmiş olması sürecin yavaş ilerlediği yönünde eleştirilere neden olmuştu.