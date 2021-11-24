Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Döviz SON DAKİKA! Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
ABONE OL

Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı

Kamu bankaları, döviz piyasasında herhangi bir döviz satış işlemi gerçekleştirmedi

SON DAKİKA! Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
AA

Döviz kurlarının bugün, önceki kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesiyle bazı yayın organlarında kamu bankalarının satış pozisyonunda yer aldığı iddia edildi.

Hafta başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ardından bugün satışların etkili olması dikkati çekmişti.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kamu bankalarınca döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadı. Bugün gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler tarafından döviz ve altın işlemlerinde kayda değer tutarda satış yapıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SERT DÜŞÜŞ! Altın fiyatları ne kadar? Son dakika: 24 Kasım Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları 2021 CANLI
DÖVİZ Altın fiyatları düşüşte!
Son dakika: 1 Euro kaç TL oldu? Euro neden yükseliyor? Güncel Euro kuru hesaplama
DÖVİZ Euro'da dalgalanma sürüyor!
1 Dolar kaç TL, ne kadar? 24 Kasım Dolar kuru canlı
DÖVİZ 1 Dolar kaç TL?
DOLAR SERT DALGALANDI! Dolar kuru bugünkü fiyatı... 24 Kasım Dolar ne kadar?
DÖVİZ Dolarda baş döndüren hareket
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması: Döviz kurlarındaki... - Haberler
DÖVİZ TCMB'den döviz kurlarına ilişkin açıklama
Dolar kuru nerede nereye geldi - Haberler
DÖVİZ Kurda hız rekoru
İŞLEM YAPAMADILAR! Son dakika: Döviz büroları tahta kapatıyor - Ekonomi Haberleri
DÖVİZ Döviz büroları tahta kapattı
Son dakika: Dolar ve Euro'da son durum ne? Dolar neden yükseliyor? Euro rekor kırdı... - Haberler
DÖVİZ Şoktayız
SON DAKİKA: Euro 13 TL'yi gördü! Euro TL kuru bugün ne kadar - 23 Kasım
DÖVİZ Euro 13 TL'yi girdi!
Dolar TL REKOR kırdı! Son dakika dolar kuru bugün 12 TL'yi gördü
DÖVİZ Dolar 12 lirayı gördü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.