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HaberlerGündemSON DAKİKA KAN DONDURAN CİNAYET! Avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü!

Adliye önünde dehşet! Avukat oğlunun eski müvekkilini öldürdü!

Kayseri'de Mehmet A. (68),avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'e (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile ateş etti. Sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Ahmet Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Mehmet A. gözaltına alındı

adliyede cinayet
DHA

Kayseri'de bu sabah saat 10.30 sıralarında Kayseri Adliyesi önünde, Avukat Özgür A.'nın babası Mehmet A. (68),oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir (40) ile adliyede karşılaştı.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Mehmet A., daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Mehmet A., belindeki tabancayı çıkarıp, Ahmet Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ahmet Demir, adliye önünde yere yığıldı.

KALP MASAJI YAPILDI AMA KURTARILAMADI

Ahmet Demir'e, olay yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Demir'e müdahalede bulundu. Dakikalarca kalp masajı yapılan Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet A. ise adliyede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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