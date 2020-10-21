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Karayolları 1 milyar 250 milyon ek ödenek talep etti

Karayolları’na, kesintisiz yol yapımı için ek ödenek dopingi… 2020 yılında bugüne dek dört parçada toplam 12 milyar TL ek ödenek aktarılan Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 milyon 250 milyon TL dolayında yeni bir ek ödenek talebinde daha bulundu. Söz konusu tutarın, bu ayın sonuna kadar aktarılması bekleniyor. Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, Karayolları’nın, müteahhitlere, 13-14 milyar TL borcu bulunduğunu, ek ödeneklerle biriken borçların azalttığını, yol inşa çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, Karayolları’nın, hem kasım hem de aralıkta yeni ek ödenek talebinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Son dakika! Karayolları 1 milyar 250 milyon ek ödenek talep etti - Haberler

Türkiye, son 18 yılda yol yatırımlarına ağırlık verdi. Bir yandan yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle köprü ve otoyol inşa edildi. Bu projeleri, özel sektör üstlendi. Devlet de dolar ya da euro üzerinden araç geçiş garantisi verdi. Diğer yandan da devlet, karayolları yatırımları yaptı. Zaman zaman kaynak sorunu yaşansa da sahada inşaat ve şantiyelerde faaliyet durmadı, aralıksız sürdü.

EK ÖDENEKLE DESTEKLENDİ

Karayolları, söz konusu yatırımlarda önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ek ödeneklerle desteklendi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, 2020’de 7 milyar 601 milyon 238 bin TL yatırım ödeneği ayrıldı. Buna ek olarak, yıl içinde dört parçada 12 milyar TL de ek ödenek aktarıldı.

Karayolları, kısa süre önce 1 milyar 250 milyon TL düzeyinde yeni bir ek ödenek talebinde daha bulundu. Söz konusu tutarın, ay sonuna kadar aktarılabileceği belirtiliyor.

BORÇ TUTARI

Peki, Karayolları’nın yol müteahhitlerine ne kadar borcu var? Sektör kaynakları, 13-14 milyar TL düzeyinde borcu bulunduğunu, ek ödeneklerle biriken borçların azalttığını söyledi. Şantiyelerde yol inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten kaynaklar, Karayolları’nın, kasım ve aralık aylarında da yeni ek ödenek talebinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

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