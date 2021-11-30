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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kardeşine kurşun yağdırıp katletti! Mal davası yüzünden... - Haberler
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Kardeşe 5 kurşunla infaz! Mal davası!

Konya'da miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada kardeşini silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Kardeşini 5 kurşunla öldüren Hacı Gürcan (62) mahkemede pişman olduğunu söyledi

SON DAKİKA: Kardeşine kurşun yağdırıp katletti! Mal davası yüzünden... - Haberler
Kardeşe 5 kurşunla infaz! Mal davası!
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AA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 9 Ağustos'ta miras meselesi nedeniyle Hacı Gürcan (62) ile kardeşi Uğur Gürcan (48) arasında tartışma çıkmış, Hacı Gürcan'ın tabancayla ateş ettiği kardeşi Uğur Gürcan, hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan Hacı Gürcan, 12 Ağustos'ta yakalanarak tutuklanmıştı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

AA'da yer alan habere göre Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Hacı Gürcan ve taraf avukatları katıldı. Sanık Gürcan, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

DAİREYİ AĞABEYİNE SATIP VAZGEÇMİŞ

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık ile maktulün kardeş oldukları belirtilerek, "Maktulün kendisine ait daireyi sanığa sattığı, daha sonra satıştan vazgeçtiği, bu sebeple sanığın maktule karşı düşmanlık beslediği, sanığın suç tarihinden iki gün önce maktulün evinin önünden geçerek maktulün yurt dışından geldiğini öğrendiği, olay günü silahını çantanın içine gizleyerek maktulün evinin bulunduğu yere geldiği, sitenin giriş kapısını görür şekilde maktulü beklemeye başladığı, maktulün oğluyla birlikte geldiğini görmesi üzerine maktule doğru yürüyüp çantasından çıkardığı tabancayla maktule 5 el ateş ettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN AĞIR MÜEBBET TALEBİ

Mütalaada, üzerine atılı "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçunu işleyen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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