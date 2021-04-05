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HaberlerGündem3. SayfaKAVGA ÇIKTI! SON DAKİKA: Kısıtlamada mahalle savaş alanına döndü! - Haberler
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Kısıtlamada çocuk kavgasına aileler karıştı, mahalle savaş alanına döndü

İstanbul Arnavutköy'de kısıtlamada sokağa çıkan çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişi, bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin müdahale ettiği kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 2 kişi de gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

KAVGA ÇIKTI! SON DAKİKA: Kısıtlamada mahalle savaş alanına döndü! - Haberler
Kısıtlamada mahalle savaş alanına döndü
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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık karıştı. Kısıtlamada onlarca kişinin bıçaklar ve sopalarla birbirine girdiği kavgada, 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Baysal Sokak'ta dün kısıtlamanın son günü akşam saatlerinde iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına kısa sürede aileleri de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişinin birbirine girdiği kavgada, bıçaklar ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavgayı ayırmak üzere olay yerine çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi.

Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Dakikalarca süren kalabalığın kavgasına ekiplerin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Ekipler tarafından sokak güvenlik altına alınıp kapatıldı.

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