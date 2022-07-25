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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: "Kızımı nasıl videoya çekersin?" Yolcular tekme tokat dövdü! - Haberler
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"Kızımı nasıl videoya çekersin?" Yolculardan meydan dayağı!

Bursa'da bir belediye otobüsündeki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişiye otobüstekiler meydan dayağı attı. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı

Son dakika:
"Kızımı nasıl videoya çekersin?" Yolculardan meydan dayağı!
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İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı.

"KIZIMI NASIL VİDEOYA ÇEKERSİN"

İHA'da yer alan habere göre yolculardan biri, '‘Kızımı nasıl videoya çekersin’’ diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.

ŞÜPHELİ OTOBÜSTEN İNMEDİ

Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyip otobüsten inmemek için direndi.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü. En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı.

ŞÜPHELİ VE YAKINI DARP EDİLDİ

Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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