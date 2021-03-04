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KKTC Başbakanı Ersan Saner'den Türkiye açıklaması: Tam bir uyum içindeyiz!

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Ankara dönüşü düzenlediği basın toplantısında, KKTC'ye her zaman destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin başta Kıbrıs konusu olmak üzere her alanda kendilerine destek verdiğini vurgulayan Saner, "Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz" dedi

SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Ersan Saner'den Türkiye açıklaması: Tam bir uyum içindeyiz! - Haberler
KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye açıklaması!
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AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye ile tam bir uyum içinde olduklarını bildirdi.

Başbakan Saner, Ankara dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyerek, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün Ankara'da imzaladıkları "2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü"nün temel amacının önemine işaret eden Saner, KKTC'deki ekonomik faaliyetlerin artırılması ve altyapı yatırımlarının tamamlaması olduğunu söyledi.

Saner, KKTC'ye her zaman destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti. 10 milyar lira civarındaki KKTC bütçesine protokol ile 2,5 milyar lira ve geçen yıldan kalan 750 milyon liranın aktarılacağını belirten Saner, toplamda Türkiye'den KKTC'ye 3 milyar 250 milyon liralık katkı olacağına dikkati çekti.

Türkiye'den bu sabah 20 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının KKTC'ye geldiğinin altını çizen Saner, salgın ve aşıya ulaşma sıkıntısı da göz önünde bulundurulduğunda 20 bin doz aşının çok önemli olduğunu kaydetti. Saner, bu aşılarla birlikte halkın yüzde 15'inin aşılanmış olacağı bilgisini paylaştı.

Başbakan Saner, dün imzalanan protokolle KKTC altyapısının güçleneceğini, 322 kilometre yol ağının bakımı ve yapımı ile e-devlet projesinin süratle devam edeceğini ve e-devlet binası temelinin gelecek aylarda atılacağını söyleyerek, reel sektöre de katkıların süreceğini dile getirdi.

"TAM BİR UYUM İÇİNDEYİZ"

Türkiye'nin başta Kıbrıs konusu olmak üzere her alanda kendilerine destek verdiğini vurgulayan Saner, nisanda BM öncülüğünde yapılacak ve garantör ülkelerin de katılacağı 5+1 konferansı öncesinde Kıbrıs konusunda da iki eşit egemen devletin yer almadığı anlaşmanın kabul edilmeyeceği konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Saner, "Ana vatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz. İki eşit egemen devletin yer almadığı bir anlaşmanın kabul görmediği iradesini, Türkiye'de de görmek bizi mutlu etti." dedi.

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