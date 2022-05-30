Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Kocaeli'de kâbus! Silahla eşini öldürüp kızını yaraladı 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberine göre ilçede evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.