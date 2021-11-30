Kocaeli'nde kahreden lodos bilançosu: 2 ölü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da 4 kişinin hayatına mâl olan lodos ve fırtına, Kocaeli'nde de can kaybına neden oldu. Kocaeli Valiliği’nin son açıklamasına göre il genelinde 2 kişi hayatını kaybederken, 128 çatı uçtu, 25 ağaç ve 1 direk devrildi, 1 baca yıkıldı, 6 tabela düştü, 1 inşaat iskelesi çöktü, 4 su taşkını yaşandı, 2 minare yıkıldı, 14 sera ve 6 araç hasar gördü, bir işletmeye ait 1 duvar çöktü. 11 tekne battı, 7 tekne karaya çıkarıldı.

RÜZGARIN HIZI 100 KM'YE ULAŞACAK

DHA'da yer alan habere göre Valilik, bugün geç saatlere kadar devam edecek rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre hızla esmesinin beklendiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.