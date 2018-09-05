Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlayan konutta tarihi kampanya fırsatı alıcıları harekete geçirdi. 1 haftada satılan ev sayısı 1500’ü buldu. Kampanyaya 38 projesiyle katılan Emlak Konut GYO’nun Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Satış ofislerinde ciddi yoğunluk var. Özellikle orta gelirliye hitap eden projelerde satışlar daha hızlı. Sadece bizim projelerimizden 500 ev için kaparo aldık” dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, tarihi konut kampanyasında bir hafta geride kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğündeki kampanyada alıcı için önemli fırsatlar sunuldu. 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada peşinat yüzde 10 çekildi, peşin alımlarda yüzde 10 indirim yapıldı. Konut kredi faizleri yüzde 2’yi aşmışken firmalar 120 ay vadede 0.98 faiz imkânı sundu. Altın ya da dövizini bozdurup peşinat verenlere firmalar kur garantisi verdi, zarar olursa taksitten düşeriz dedi. Tüm bunların yanında borcunu 6. ayda kapatana yüzde 35, 1 yılda kapatana yüzde 25 indirim yapılacağı açıklandı. 100 bin konutluk yüzlerce projenin dahil olduğu kampanyada fırsatı gören vatandaş satış ofislerinin yolunu tuttu. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 1 haftada 1500 ev sahibini buldu.

3 MİLYARLIK HEDEF

Kampanyayı değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenleyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yoğun ilgi gördüklerini söyledi. 38 projede 3 bin konutla kampanyaya dahil olduklarını belirten Gedikli, “1 haftada internet sitemizi 1.5 milyon kişi ziyaret etti. 30 bin kişi çağrı merkezlerinden bilgi aldı, randevu talep etti. Satış ofisine gelen sayısı 5 bini aştı. Sadece Emlak Konut projelerinden 500 ev için kaparo aldık” dedi. Tatilde olan vatandaşların dönmesinden sonra satışların katlanarak artacağını dile getiren Gedikli, “Çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan konutları 5 bine çıkarabiliriz. Kampanya sonunda Emlak Konut adına 3 milyar liralık ciro bekliyoruz” diye konuştu.

Özellikle metrekaresi 3 bin 500- 4 bin bandında olan evlerin ilgi gördüğünü belirten Gedikli, vatandaşların yastık altındaki altın ve dolarını bozarak peşinat vermeye yöneldiğini dile getirdi. Gedikli, kampanya kapsamında döviz ve altınını bozdurmak isteyenlere ilişkin şunları söyledi: “Kampanya’da dövizini altınını bozdur ama makbuzunu getir demiyoruz. Önemli olan vatandaşın bize geldiğindeki beyanı. İsteyene döviz, isteyene altın, isteyene TL üzerinden sözleşme yapıyoruz. Sözleşmeyi imzaladığı günden dolar kurunu alıyoruz. 1 yıl boyunca dolar kuru yüzde 20 yükseldiyse, peşinatı oranında bu yükselişi kalan borcundan değeri oranında düşüyoruz. Dolar kuru düşerse de yatırdığı gün neyse ona sabit tutuyoruz. Yani kazanç var, kayıp yok. Vatandaş yüzde 0.98 kredi oranında banka ve kefil olmadan Emlak Konut güvencesi altında gayrimenkule girmiş oluyor.” Gedikli, Emlak Konut ve İstanbullu büyük firmaların dışından Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli müteahhitlerin de kampanyaya destek verdiğini belirtti.

İVME YUKARI DÖNÜYOR

Kampanyanın vatandaş için ciddi avantajlar sunduğunu ve bir daha bu avantajların ortaya çıkmasının zor olduğunu belirten Gedikli, “Gayrimenkulde ivme yukarı dönüyor. Bu bir günde olmaz ama kademeli olarak fiyat artışını göreceğiz. Şu anda bağımsız bir bölümün fiyatı neredeyse elde etme maliyeti. Bundan sonra Türkiye’de gayrimenkul fiyatları 10 yıl sabit bir ivmeyle yukarıya gitmeye başlayacak. 2005-2010 dönemindeki gibi hızlı bir şekilde olmayabilir ama bu dönemden sonra artış eğilimine geçecek. Dövizi yatırım aracı olarak kullanan insanlar bir süre girip çıkacak, gayrimenkule dönecek. Bu dönem, saldırıların getirdiği küçük zamanlar. Bu durum sürdürülebilir değil, kısa süre içerisinde normale dönecek” diye konuştu.

GS PROJESİ DE KAMPANYAYA DAHİL

Hakan Gedikli bu yıl sonuna kadar 3 proje daha satışa sunacaklarını ve bu projelerde de kampanyalı satış yapılacağını açıkladı. Bunlardan birinin Galatasaray’ın Riva arsasında hayata geçecek proje olduğunu belirten Gedikli, “Riva projesi 10 gün sonra satışa çıkar. Halkalı’da Bizim Mahalle projesini de 2 haftaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de İzmir Alsancak’ta Liman arkası olarak bilinen alanda hayata geçen projede satış başlayacak” dedi. THY işbirliğiyle yeni havalimanına komşu 10-15 bin konutluk bir projeye hazırlandıklarını da hatırlatan Gedikli, THY personelinden 12 bin talep geldiğini, ilk etapta 4-5 bin projenin inşasına başlanacağını ifade etti.

YURTDIŞINDA OFİS AÇACAK

Son dönemde dövizdeki artış nedeniyle Türkiye’den konut satın almanın yabancılar için oldukça cazip olduğuna dikkat çeken Gedikli, “Şimdilerde piyasada satışların yaklaşık yüzde 60’ı yabancıya yapılıyor. Yabancılar hep bir aracı firmayla, akraba ya da çevresiyle Türkiye’den gayrimenkul alıyor. Bazen de sorun yaşıyor. Bu durum Türkiye’nin algısını da zedeliyor. Bu yüzden yurtdışına açmamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Bu yeni bir süreç. Yurtdışında birkaç noktada temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Emlak Konut olarak birkaç nokta belirleyeceğiz. Girdiğimiz noktalar başlangıç için doğru olmalı. Bunu sonra genişletebiliriz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ