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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı...
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 27 bin 515

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi, 243 hasta ise hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim.'' dedi.

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