Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

SON DAKİKA! Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Ara transfer dönemi yarın başlayacak, 1 Şubat'ta sona erecek

SON DAKİKA! Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

Takım Harcama

Takımlar

Limiti TL

%15 Sapma Dahil Tutar TL

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

243.120.710

279.588.816

2.TRABZONSPOR A.Ş.

178.678.204

205.479.935

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

294.195.196

338.324.475

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

198.222.737

227.956.148

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

97.799.097

112.468.961

6.GALATASARAY A.Ş.

434.336.995

499.487.545

7.FENERBAHÇE A.Ş.

356.433.786

409.898.854

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

101.713.928

116.971.017

10.KASIMPAŞA A.Ş.

125.868.114

144.748.331

11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ

64.299.471

73.944.392

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

94.241.155

108.377.328

14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

152.137.575

174.958.211

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

92.275.743

106.117.104

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

60.427.441

69.491.557

18.MKE ANKARAGÜCÜ

83.311.853

95.808.631

19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
FUTBOL11'ini belirledi!
Joao Pereira'dan veda gibi sözler
FUTBOLVeda gibi sözler...
Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOL"Sanane Cüneyt!"
SON DAKİKA: Kayserispor Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL"İster tır, ister tren, ister otobüs deyin..."
Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş!
FUTBOLYeni lider Beşiktaş!
SON DAKİKA! Kayserispor'da Aybaba dönemi sona erdi
FUTBOLSüper Lig'de flaş ayrılık
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor
FUTBOLAra transfer dönemi yarın başlıyor
Giroud için Juventus iddiası
FUTBOLGiroud için Juventus iddiası
Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer
FUTBOLGaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü
Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı
FUTBOLAvcı döneminde 3'e katladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X