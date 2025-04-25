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        Haberler Gündem Eğitim SON DAKİKA: Kütahya'da okullar tatil edildi

        Kütahya'da okullar tatil edildi

        4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Kütahya'da, Simav ve çevresindeki köylerde okullar 1 gün tatil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:08
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        Kütahya'da okullar tatil edildi
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        Kütahya Valisi Musa Işın, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

        Saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

        Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

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