MAÇ SONUCU: Hollanda: 0 - Türkiye: 3
2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Hollanda'ya konuk oldu. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve üst üste 7. kez VNL Finalleri'nde yer almayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Hollanda: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van De Vosse, Kok, Jansen)
Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)
Setler: 19-25, 16-25, 21-25,
Süre: 69 dakika
Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
11 Temmuz Cuma:
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz Cumartesi:
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz Pazar:
21.00 Sırbistan-Türkiye
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.