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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Hollanda: 0 - Türkiye: 3 (Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi) - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Hollanda: 0 - Türkiye: 3

        2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Hollanda'ya konuk oldu. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve üst üste 7. kez VNL Finalleri'nde yer almayı garantiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 22:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:14
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        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

        Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

        Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.

        Salon: Omnisport

        Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

        Hollanda: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van De Vosse, Kok, Jansen)

        Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)

        Setler: 19-25, 16-25, 21-25,

        Süre: 69 dakika

        Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

        11 Temmuz Cuma:

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        21.30 Çekya-Türkiye

        12 Temmuz Cumartesi:

        20.00 Türkiye-İtalya

        13 Temmuz Pazar:

        21.00 Sırbistan-Türkiye

        KADRO

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

        Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.

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