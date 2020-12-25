İHA

İlçede öğle saatlerinde üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıya yayılan yangın rüzgârın da etkisiyle yan taraftaki diğer binanın çatısına da sıçradı.

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Binaların etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının başladığı binada, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Diğer binada ise maddi hasar meydana geldi.

Yangında çatı katılarında kimsenin oturmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının söndürülmeyen mangal kömüründen çıktığı iddia edildi.