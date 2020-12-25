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Son dakika haberler... Mangal kömürü iki binanın çatısını küle çevirdi

İstanbul Arnavutköy'de üç katlı binanın çatı katında yapılan mangal iddiaya göre yangına neden oldu. Yangında iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Son dakika: Mangal kömürü iki çatıyı küle çevirdi! - Haberler
İHA

İlçede öğle saatlerinde üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıya yayılan yangın rüzgârın da etkisiyle yan taraftaki diğer binanın çatısına da sıçradı.

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Binaların etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının başladığı binada, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Diğer binada ise maddi hasar meydana geldi.

Yangında çatı katılarında kimsenin oturmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının söndürülmeyen mangal kömüründen çıktığı iddia edildi.

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