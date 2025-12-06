Mardin'de Üsteğmen Yusuf Çürüttü motor kazasında şehit oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin kontrolünü kaybeden Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü savrularak tarlaya uçtu. Üsteğmen kurtulamayarak şehit düştü
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkıp, tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü (28) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü’nün kontrolünü yitirdiği motosikleti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde Çürüttü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Çürüttü’nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.