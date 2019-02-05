İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, sebze fiyatlarındaki artış için menemen örneği verdi.

Akşener, seçim sürecine ilişkin uyarıda bulunurken, "81 milyon bir aile olarak, şucu bucu diye ayırmadan, yüz yüze bakmaya devam edeceğiz" dedi.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilere yanıt veren Meral Akşener, "Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda kahir ekseriyet hemfikirdir. Ama sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanmasının Peygamber efendimizin dilinden söyledim. İYİ Parti'ye düşmanlık edebilmek için dinimizi ortaya attılar, yapmayın. Bizim kimseyle düşmanlığımız yok" ifadelerini kullandı.

Akşener, soğan ve biber fiyatlarındaki artış için "Soğanın 6 lira olduğu ülkede menemen soğansız olur, biberin kilosunun 18 lira olduğu yerde menemen bibersiz olur" dedi.

Yerel seçimler için "beka mücadelesi" ifadelerini eleştiren İYİ Parti lideri, "Bu seçimlerde kimsenin koltuğu gitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı için 4 yıl sonra seçim yapılacak. Beka diyenlerin koltuğu tehlikede değil" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Akşener İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kayseri - Dursun Ataş

Manisa - Tuna Işıkhan

Gaziantep - Malik Ecdet Demir

Mardin - Tuna Işıkhan

Samsun - Hayati Tekin

Kütahya - Aynur Sezer

Adıyaman - Abdülkadir Kırmızı

Muş - Erhan Çelik

Yozgat - Metin Özışık

FIRAT'IN DOĞUSU OPERASYONU

İYİ Parti lideri Akşener, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hakkında, "Körfez Savaşı'nın ardından uydu bir devlet kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde aynı yöntemle bir devlet kurulmasına Türkiye müsaade etmemelidir. Oranın güvenli hale getirilmesinin tek yolu, terör yuvalarının dağıtılmasıdır" dedi.