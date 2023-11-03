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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Pes" dedirten olay! Bal kabağından tam 14 kilo metamfetamin çıktı! - Son dakika haberler

        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 

        Hakkari'de, durdurulan minibüste, 7 adet bal kabağı içerisine gizlenmiş 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:38
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        "Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı! 
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        Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçe merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı.

        BAL KABAĞININ İÇİNDEN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre yapılan aramada, 7 adet bal kabağı içerisine gizlenmiş şekilde 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Uyuşturucuyla ilgili sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #Hakkari
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