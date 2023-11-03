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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!

        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!

        Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Aracını ilkokulun önüne park eden 32 yaşındaki taksici Eyüp Yavuz, kendisini bu nedenle uyaran 60 yaşındaki öğretmen Necmettin Uçar'ı çıkan tartışmada darp etti. 6 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yavuz, ifadesinde, "Kesinlikle vurmadım. Kendine zarar verip, darp raporu almış olabilir" dedi. Eyüp Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:13
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        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
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        Adana'da tüyler ürperten olay, önceki gün Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

        OKUL KAPISININ ÖNÜNE TAKSİSİNİ PARK ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Yavuz'u (32), aracını başka bir yere park etmesi için uyardı.

        "NEDEN GÖRÜNTÜMÜ ÇEKTİN"

        Uyarının ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan Eyüp Yavuz, bir süre sonra geri döndü. Yavuz, öğretmen Kavak'a, "Benim neden görüntümü çektin?" diyerek saldırınca arbede çıktı. Kavak ise görüntü çekmediğini savundu.

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        ÖĞRETMENİ DARP ETTİ

        Okulda görevli başka bir sınıf öğretmeni Necmettin Uçar (60) da tartışmaya dahil olarak taksiciye tepki gösterdi. Çıkan arbedede Uçar, Eyüp Yavuz tarafından darp edildi. Uçar'ın yere yığılması üzerine taksici bölgeden uzaklaştı.

        KAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaşına 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi.

        TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

        Eyüp Yavuz ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI KENDİSİNİ SAVUNDU

        'Taksirle yaralama', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan 6 kaydı bulunan Yavuz, ifadesinde, "Kesinlikle vurmadım. Kendine zarar verip, darp raporu almış olabilir" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp Yavuz, tutuklandı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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