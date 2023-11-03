Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma! Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Aracını ilkokulun önüne park eden 32 yaşındaki taksici Eyüp Yavuz, kendisini bu nedenle uyaran 60 yaşındaki öğretmen Necmettin Uçar'ı çıkan tartışmada darp etti. 6 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Yavuz, ifadesinde, "Kesinlikle vurmadım. Kendine zarar verip, darp raporu almış olabilir" dedi. Eyüp Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adana'da tüyler ürperten olay, önceki gün Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

OKUL KAPISININ ÖNÜNE TAKSİSİNİ PARK ETTİ DHA'da yer alan habere göre okul çıkışında öğrencilerin trafik güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada kapının önüne park eden taksi şoförü Eyüp Yavuz'u (32), aracını başka bir yere park etmesi için uyardı.

"NEDEN GÖRÜNTÜMÜ ÇEKTİN" Uyarının ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan Eyüp Yavuz, bir süre sonra geri döndü. Yavuz, öğretmen Kavak'a, "Benim neden görüntümü çektin?" diyerek saldırınca arbede çıktı. Kavak ise görüntü çekmediğini savundu. REKLAM

ÖĞRETMENİ DARP ETTİ Okulda görevli başka bir sınıf öğretmeni Necmettin Uçar (60) da tartışmaya dahil olarak taksiciye tepki gösterdi. Çıkan arbedede Uçar, Eyüp Yavuz tarafından darp edildi. Uçar'ın yere yığılması üzerine taksici bölgeden uzaklaştı.

KAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Uçar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaşına 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI Eyüp Yavuz ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI KENDİSİNİ SAVUNDU 'Taksirle yaralama', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan 6 kaydı bulunan Yavuz, ifadesinde, "Kesinlikle vurmadım. Kendine zarar verip, darp raporu almış olabilir" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp Yavuz, tutuklandı.

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