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        Haberler Ekonomi Emlak Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu

        TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.26 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:34
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        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
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        TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.

        Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.

        İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.

        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı

        Dolayısıyla açıklanan verilerle kasım ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 54.26 olarak kayıtlara geçti.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

        Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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