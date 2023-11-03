Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54.26 oldu

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.

Ekimde aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon yüzde 61.36 olarak açıklandı.

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Ekimde bu rakam yüzde 54.26 oldu.

Dolayısıyla açıklanan verilerle kasım ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 54.26 olarak kayıtlara geçti.

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.