'İtalya ile ticaret 20 milyar doları geçecek'

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Dolarda bugün yaşanan yükselişin ardından Merkez Bankası yeniden doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu.

Merkez'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Müdahalenin ardından dolar 13.95 liradan 13.74 liraya geriledi. Ardından yeninden 13.90 liranın üzerine çıktı.

DAHA YUKARIDA SATTI

Merkez Bankası geçen hafta da 13.85'in aşılmasının ardından 2 kez kura müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti. 3 Aralık'ta da ikinci müdahale gelmişti.

Bu sebeple analistler hafta boyunca 13.80'in üzerindeki her harekette Merkez'den yeni bir müdahale gelebileceği değerlendirmesinde bulunuyordu.

Dolayısıyla 13.85 aşıldığında piyasada müdahale beklentisi doğdu. Merkez ise bu sefer 13.95 liraya kadar bekledi.